Детский тренер подготовил спортсменку с помощью «волшебной» таблетки

В августе 2025 года мужчина начал активную подготовку своей 17-летней ученицы к важным соревнованиям. Наряду с достижением ею высокого спортивного результата также целью было продление срока действия высшей категории тренера.
Следствием установлено, что 54‑летний житель райцентра заставлял подопечную худеть любыми способами. Каждый день проверял ее вес, чтобы она выступила в весовой категории до 40 кг, в которую была заявлена 17-летняя спортсменка.
Ко дню соревнований снизить вес до необходимого предела не удалось. Тогда наставник решил пойти ва-банк, предложив девушке «волшебную» таблетку. И она попала в заявленный вес.
Берестовицкая спортсменка стала победительницей турнира. Когда ее отправили на допинг‑тест, чемпионка даже не подозревала, что итог проверки повергнет ее в шок.
Фигурант, который тренирует эту девушку более 10 лет, признал вину. Тренером по вольной борьбе работает с 2003 года. Следствию подозреваемый пояснил, что не думал о последствиях.
«Ради участия талантливой спортсменки в престижных соревнованиях он и дал ей таблетку, не задумываясь о последствиях. Теоретическими знаниями в области антидопинга мужчина не обладал, а квалификационные тесты, по его словам, проходил наугад», — сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по факту использования вещества из Республиканского перечня запрещенных в спорте веществ и методов.