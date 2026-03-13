Приревновал к гостю: в Волгограде рецидивист вонзил нож в собутыльника

В Волгограде обычный вечер в гостях закончился больничной койкой и уголовным делом. 9 марта 2026 года около 15 часов 30 минут в больницу РЖД доставили 47-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением в правую часть груди. Врачи сразу передали информацию в полицию — травма явно носила криминальный характер.
Оперативники быстро восстановили картину происшествия. Оказалось, пострадавший пришел в гости к своей знакомой. Они начали выпивать. Позже к ним присоединился 55-летний сожитель хозяйки — мужчина с богатым криминальным прошлым. Как только женщина вышла из комнаты, между хозяином и гостем вспыхнула ссора. Причиной стала ревность. В пылу конфликта мужчина схватил со стола кухонный нож и ударил оппонента в грудь.
Пострадавший не стал ждать помощи на месте, сразу выбежал из дома и добрался до врачей. Тем временем полицейские вышли на след подозреваемого. Мужчина не стал отпираться и признал вину.
Следователь отдела полиции возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали по статье 91 УПК РФ. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело передано для дальнейшего расследования.
Ранее сообщалось, как студент продал банковскую карту и стал фигурнатом уголовного дела.