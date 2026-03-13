Приревновал к гостю: в Волгограде рецидивист вонзил нож в собутыльника

Оперативники быстро восстановили картину происшествия. Оказалось, пострадавший пришел в гости к своей знакомой. Они начали выпивать. Позже к ним присоединился 55-летний сожитель хозяйки — мужчина с богатым криминальным прошлым. Как только женщина вышла из комнаты, между хозяином и гостем вспыхнула ссора. Причиной стала ревность. В пылу конфликта мужчина схватил со стола кухонный нож и ударил оппонента в грудь.