Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23-летний волгоградец в СИЗО ждет приговора за оправдание нацизма и терроризма

Житель региона активно писал комментарии на видеохостингах.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность 23-летнего жителя Волгоградской области, который публично оправдывал терроризм и нацизм в Сети. Несогласный с политическим курсом РФ молодой человек активно писал комментарии на видеохостингах. На него завели уголовное дело. Теперь волгоградец под арестом в СИЗО, сообщили в УФСБ России по региону.

Как установили сотрудники ФСБ, 23-летний мужчина был активным противником спецоперации. На видеохостингах он разместил несколько комментариев, в которых оправдывал деятельность украинских террористических организаций и Джохара Дудаева. Плюс к этому одобрял преступную деятельность украинских и иных пособников СС в годы Великой Отечественной войны.