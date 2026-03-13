23-летний волгоградец в СИЗО ждет приговора за оправдание нацизма и терроризма

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность 23-летнего жителя Волгоградской области, который публично оправдывал терроризм и нацизм в Сети. Несогласный с политическим курсом РФ молодой человек активно писал комментарии на видеохостингах. На него завели уголовное дело. Теперь волгоградец под арестом в СИЗО, сообщили в УФСБ России по региону.
Как установили сотрудники ФСБ, 23-летний мужчина был активным противником спецоперации. На видеохостингах он разместил несколько комментариев, в которых оправдывал деятельность украинских террористических организаций и Джохара Дудаева. Плюс к этому одобрял преступную деятельность украинских и иных пособников СС в годы Великой Отечественной войны.