Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За убийство соседа молотком суд отправил россиянку в колонию

Суд вынес приговор жительнице Еврейской автономной области, которая забила соседа молотком.

Суд вынес приговор жительнице Еврейской автономной области, которая забила соседа молотком. Преступление произошло в селе Амурзет.

По данным следствия, женщина и её сожитель дома распивали алкоголь. В какой-то момент к ним пришёл сосед и попросил присоединиться к застолью.

Хозяйка отказала гостю и попыталась выгнать его из дома. Между ними началась ссора.

Во время конфликта женщина схватила молоток и ударила мужчину. После этого пострадавший смог выйти со двора на улицу.

Однако через некоторое время он скончался от полученных травм.

Суд признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии.

Читайте также: Эксперты предупредили о резком росте мошенничества при аренде жилья в России.