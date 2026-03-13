За убийство соседа молотком суд отправил россиянку в колонию

Суд вынес приговор жительнице Еврейской автономной области, которая забила соседа молотком. Преступление произошло в селе Амурзет.
По данным следствия, женщина и её сожитель дома распивали алкоголь. В какой-то момент к ним пришёл сосед и попросил присоединиться к застолью.
Хозяйка отказала гостю и попыталась выгнать его из дома. Между ними началась ссора.
Во время конфликта женщина схватила молоток и ударила мужчину. После этого пострадавший смог выйти со двора на улицу.
Однако через некоторое время он скончался от полученных травм.
Суд признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии.
