В Пензенской области семь человек погибли при отравлении газом

Прокуратура проводит проверку после гибели семи человек.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы выясняют обстоятельства трагедии в Пензенской области, где жертвами отравления газом стали семь человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Предположительно, инцидент произошел в восьмиквартирном доме в деревне Заречная. По предварительным данным, угарный газ распространился на четыре квартиры. Несовершеннолетних среди погибших нет.

Подробности происшествия и информация о возможных пострадавших пока не раскрываются. На месте работают следователи. Прокуратура проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В начале февраля в Махачкале произошла утечка газа на заправке. Инцидент случился в поселке Новый Хушет. В результате были эвакуированы около 25 человек. Также власти объявили режим повышенной готовности. В ноябре похожий случай произошел под Омском. В результате утечки газа в поселка Ростовка произошло возгорание.