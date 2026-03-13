В Пензенской области семь человек погибли при отравлении газом

Следственные органы выясняют обстоятельства трагедии в Пензенской области, где жертвами отравления газом стали семь человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Предположительно, инцидент произошел в восьмиквартирном доме в деревне Заречная. По предварительным данным, угарный газ распространился на четыре квартиры. Несовершеннолетних среди погибших нет.
Подробности происшествия и информация о возможных пострадавших пока не раскрываются. На месте работают следователи. Прокуратура проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В начале февраля в Махачкале произошла утечка газа на заправке. Инцидент случился в поселке Новый Хушет. В результате были эвакуированы около 25 человек. Также власти объявили режим повышенной готовности. В ноябре похожий случай произошел под Омском. В результате утечки газа в поселка Ростовка произошло возгорание.