В Пензенской области семь человек погибли при отравлении газом

В начале февраля в Махачкале произошла утечка газа на заправке. Инцидент случился в поселке Новый Хушет. В результате были эвакуированы около 25 человек. Также власти объявили режим повышенной готовности. В ноябре похожий случай произошел под Омском. В результате утечки газа в поселка Ростовка произошло возгорание.