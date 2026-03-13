Ричмонд
Двоим новосибирцам ограничили свободу за покупку поддельных водительских прав

Свободу им ограничили на 4 месяца.

Источник: Комсомольская правда

Двоих жителей Новосибирской области осудили за покупку поддельных водительских удостоверений. Им назначили четыре месяца ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В одном случае мужчину лишили водительских прав из-за повторной езды в состояние опьянения. Когда срок лишения подошел к концу, чтобы избежать проверки знаний ПДД, сибиряк приобрел поддельный экзаменационный лист проведения теоретического экзамена. Документ от предъявил в ГАИ для получения водительского удостоверения.

Во втором случае местная жительница купила в интернете поддельное водительское удостоверение. Это вскрылось, когда сотрудник ГАИ остановил ее автомобиль для проверки.