Двоим новосибирцам ограничили свободу за покупку поддельных водительских прав

Двоих жителей Новосибирской области осудили за покупку поддельных водительских удостоверений. Им назначили четыре месяца ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В одном случае мужчину лишили водительских прав из-за повторной езды в состояние опьянения. Когда срок лишения подошел к концу, чтобы избежать проверки знаний ПДД, сибиряк приобрел поддельный экзаменационный лист проведения теоретического экзамена. Документ от предъявил в ГАИ для получения водительского удостоверения.
Во втором случае местная жительница купила в интернете поддельное водительское удостоверение. Это вскрылось, когда сотрудник ГАИ остановил ее автомобиль для проверки.