Двоим новосибирцам ограничили свободу за покупку поддельных водительских прав

В одном случае мужчину лишили водительских прав из-за повторной езды в состояние опьянения. Когда срок лишения подошел к концу, чтобы избежать проверки знаний ПДД, сибиряк приобрел поддельный экзаменационный лист проведения теоретического экзамена. Документ от предъявил в ГАИ для получения водительского удостоверения.