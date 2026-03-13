Мужчине, который заживо сжег свою бывшую жену в Москве, дали 11 лет колонии

Ранее подобное преступление совершила женщина в Люберцах. Она поссорилась в квартире дома со своими знакомыми и сожгла их заживо. В результате пожара скончались двое мужчин и женщина. Подозреваемую задержали и предъявили ей обвинение. Позднее суд заключил злоумышленницу под стражу.