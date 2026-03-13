Мужчине, который заживо сжег свою бывшую жену в Москве, дали 11 лет колонии

Бутырский районный суд Москвы назначил наказание Андрею Бенгарду, который заживо сжег свою бывшую супругу в квартире дома. Мужчину отправили за решетку на 11 лет. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
— Бенгард А. А. осужден на 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
По данным судов, мужчина совершил преступление во время ссоры, которая началась на фоне ревности. Злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью женщину и поджег ее одежду. Бывшая жена обвиняемого погибла на месте.
Ранее подобное преступление совершила женщина в Люберцах. Она поссорилась в квартире дома со своими знакомыми и сожгла их заживо. В результате пожара скончались двое мужчин и женщина. Подозреваемую задержали и предъявили ей обвинение. Позднее суд заключил злоумышленницу под стражу.