Безбилетница залила перцем пассажира в автобусе в Пушкине и сбежала

Все началось с того, что кондуктор сделал замечание 47-летнему мужчине, не оплатившему проезд в автобусе № 196. Рядом с ним находилась 31-летняя спутница. За кондуктора решил вступиться 39-летний пассажир. Тогда безбилетница достала баллончик и распылила незнакомцу прямо в лицо, после чего вышла на остановке «Ленсоветовская дорога» и скрылась.