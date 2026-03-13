Безбилетница залила перцем пассажира в автобусе в Пушкине и сбежала

В Пушкине женщина распылила перцовый баллончик в лицо незнакомого пассажира из-за неоплаты проезда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Все началось с того, что кондуктор сделал замечание 47-летнему мужчине, не оплатившему проезд в автобусе № 196. Рядом с ним находилась 31-летняя спутница. За кондуктора решил вступиться 39-летний пассажир. Тогда безбилетница достала баллончик и распылила незнакомцу прямо в лицо, после чего вышла на остановке «Ленсоветовская дорога» и скрылась.
— Мужчина получил ожог глаз. Ему потребовалась помощь медиков, после оказания его отпустили лечиться домой, — пояснили в полиции.
На месте происшествия задержали «зайца», устроившего скандал. Его спутницу сейчас разыскивает полиция. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.