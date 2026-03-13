В Ростовской области завели дело из-за фейковых билетов в ДК и хищения денег

В Ростовской области двоих жителей Таганрога заподозрили в хищении бюджетных средств. Речь идет об ущербе в 163,4 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Предварительно, подозреваемые 24 и 34 лет использовали расчетные счета третьего лица для вывода денег, предназначенных на проведение культурно-массового мероприятия.
В полиции считают, что сообщники организовали фиктивную продажу билетов на мероприятие, которое якобы должно было пройти в ДК другого региона. Мероприятия при этом не было, но на основании представленных документов были перечислены бюджетные средства.
Когда схему раскрыли, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Во время обысков у подозреваемых изъяли финансовые документы, мобильные телефоны и электронные носители информации.
На данный момент задержанные находятся под стражей по ранее возбужденному уголовному делу.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.