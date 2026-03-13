Жительницу Новосибирской области будут судить за ложный донос на сожителя

В Татарском районе перед судом предстанет 26-летняя местная жительница, обвиняемая в заведомо ложном доносе. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 306 УК РФ.
По версии следствия, женщина позвонила в службу «112» и заявила, что сожитель угрожает ей убийством. В территориальном отделе полиции она, будучи письменно предупреждённой об ответственности за ложный донос, написала заявление и дала показания. Однако в ходе проверки обстоятельства не подтвердились. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, «в ходе уголовно-процессуальной проверки обстоятельства, указанные ею в заявлении, не подтвердились, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления».
Позже сама лжезаявительница призналась сотрудникам полиции, что «от обиды решила проучить сожителя, оговорив его». Дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.