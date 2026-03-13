Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержало жителя Петербурга за призывы ударов по Крымскому мосту

Сотрудники ФСБ задержали в Чите 42-летнего жителя Петербурга. Он размещал в мессенджерах комментарии с оправданием украинских террористов и призывал ударить по Крымскому мосту.

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина — уроженец Читы. Но потом он переехал на постоянное жительство в Санкт-Петербург, пишет ТАСС. Был участником Telegram-чатов антироссийской направленности. Сам там размещал комментарии.

Злоумышленника задержали, когда он приехал в Читу. Следственный отдел УФСБ России по Забайкальскому краю возбудил и расследует уголовное дело по статье 205 УК РФ — публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием сети интернет.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше