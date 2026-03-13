ФСБ задержало жителя Петербурга за призывы ударов по Крымскому мосту

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина — уроженец Читы. Но потом он переехал на постоянное жительство в Санкт-Петербург, пишет ТАСС. Был участником Telegram-чатов антироссийской направленности. Сам там размещал комментарии.
Злоумышленника задержали, когда он приехал в Читу. Следственный отдел УФСБ России по Забайкальскому краю возбудил и расследует уголовное дело по статье 205 УК РФ — публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием сети интернет.
