В Звенигороде нашли тело еще одного подростка

В Звенигороде из реки извлекли тело еще одного подростка, попавшего пять дней назад. Об этом сообщили в МЧС. Работы на реке продолжаются. Напомним, трое детей пропали 7 марта. Последний раз их видели, когда они шли к реке. Ночью того же дня появились свидетельские показания рыбака, который видел как тонул один из детей.

