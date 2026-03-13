Украинские спецслужбы вербуют агентов среди россиян. Они заманивают быстрым заработком, а потом начинают шантажировать. Агенты должны собирать информацию о военных объектах в России, а также о передвижении военных. Рассказывать, где находятся системы ПВО, а также совершать преступления и теракты по указке украинских кураторов. Спецслужбы Украины обещают поддержку во всем, но на самом деле они не оставляют своих агентов в живых.