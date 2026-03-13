Десять человек пострадали при столкновении такси и маршрутки в Троицке

В Троицке (Новая Москва) произошло ДТП с участием такси и маршрутки. В результате аварии пострадали десять человек. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в Троицке, в районе СНТ «Тополёк». По предварительным данным, на мосту столкнулись легковой автомобиль такси и маршрутный микроавтобус.
После удара оба транспортных средства получили серьёзные повреждения. На место прибыли сотрудники полиции, бригады скорой помощи и другие экстренные службы.
Сообщается, что помощь медиков понадобилась десяти пострадавшим. Информация о состоянии людей и возможной госпитализации уточняется.
Сейчас на месте продолжают работать специалисты. Участок дороги частично перекрыт, проводится проверка и устанавливаются причины аварии.
Читайте также: Эксперты предупредили о резком росте мошенничества при аренде жилья в России.