Десять человек пострадали при столкновении такси и маршрутки в Троицке

В Троицке (Новая Москва) произошло ДТП с участием такси и маршрутки.

В Троицке (Новая Москва) произошло ДТП с участием такси и маршрутки. В результате аварии пострадали десять человек. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в Троицке, в районе СНТ «Тополёк». По предварительным данным, на мосту столкнулись легковой автомобиль такси и маршрутный микроавтобус.

После удара оба транспортных средства получили серьёзные повреждения. На место прибыли сотрудники полиции, бригады скорой помощи и другие экстренные службы.

Сообщается, что помощь медиков понадобилась десяти пострадавшим. Информация о состоянии людей и возможной госпитализации уточняется.

Сейчас на месте продолжают работать специалисты. Участок дороги частично перекрыт, проводится проверка и устанавливаются причины аварии.

