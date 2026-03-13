Ричмонд
Минувшей ночью над Татарстаном сбили один украинский БПЛА

Минувшей ночью один из украинских беспилотников пытался атаковать территорию Татарстана. Его уничтожили в небе над регионом, сообщило Минобороны.

Источник: Life.ru

«Один [уничтожен] над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Напомним, всего минувшей ночью системы ПВО сбили 176 украинских беспилотников. Больше всего уничтожили над Крымом — 80. О разрушениях не сообщалось.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше