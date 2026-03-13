Россиянин, разыскиваемый за вымогательство денег, депортирован из Таиланда

По данным Волк, в 2024—2025 годах обвиняемый и его сообщники требовали деньги у бизнесмена за нераспространение конфиденциальных сведений о деятельности его компании по продаже автомобилей. Дело возбуждено по части 3 статьи 163 УК РФ. После начала расследования фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.