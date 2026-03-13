Спасатели нашли тело второго ребенка, пропавшего в Звенигороде

Спасатели обнаружили тело второго подростка, пропавшего 7 марта в подмосковном Звенигороде. Об этом 13 марта сообщает МЧС России на платформе Max.
«В Звенигороде обнаружено второе тело погибшего. Спасатели и волонтеры круглосуточно ведут поиски», — сказано в сообщении ведомства.
В МЧС добавили, что за сутки водолазы совершили 16 погружений и обследовали 6 тыс. квадратных метров Москвы-реки. Всего с начала операции совершено 74 погружения. На лодках спасатели обследовали 730 тыс. квадратных метров.
Пешие группы обошли 59 километров вдоль берега реки. Днем территорию мониторят с воздуха беспилотниками, ночью — на пяти аэролодках с прожекторами. С помощью БПЛА спасатели проверили более 30 километров акватории и берегов. Всего к поискам привлечено около 150 специалистов и 50 единиц техники.