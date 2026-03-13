Прокуратура нашла нарушения в работе ледовой переправы под Оханском

Пермская транспортная прокуратура проверила ледовой переправы через Каму между Оханскрм и Юго-Камским. Проверка выявила несколько нарушений.
Эксплуатант ледовой переправы не в полной мере обеспечил санитарно-бытовое обслуживание в соответствии с требованиями охраны труда. На переправе также отсутствовал необходимый инвентарь для обеспечения безопасности.
Надзорное ведомство внесло директору обслуживающей переправу организации внесло представление, возбуждило дело об административном правонарушении.
«Устранение нарушений находится на контроле», — сообщила Уральская транспортная прокуратура.