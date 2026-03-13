ФСБ задержала двух россиян за сбор данных о военных объектах для разведки Украины

По данным ведомства, задержанные — 21-летний и 36-летний мужчины. Они инициативно установили контакт через интернет с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и по заданию кураторов собирали и передавали сведения о военных объектах и местах дислокации воинских частей в Московской, Тульской и Тверской областях.