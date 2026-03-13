Ричмонд
Российского вымогателя экстрадировали из Таиланда

Таиланд экстрадировал россиянина, который вместе с подельниками вымогал деньги у столичного предпринимателя.

Таиланд экстрадировал россиянина, который вместе с подельниками вымогал деньги у столичного предпринимателя. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, в 2024—2025 годах фигурант и его сообщники требовали крупную сумму у владельца компании по продаже автомобилей. Шантажисты угрожали обнародовать внутреннюю информацию о работе фирмы, что могло разрушить репутацию бизнеса и ударить по финансам.

Когда дело приняло серьёзный оборот, мужчина сбежал за границу. Его объявили в международный розыск.

Выяснилось, что беглец находится в Таиланде. Местные правоохранители задержали его и передали российским полицейским в аэропорту Бангкока.

