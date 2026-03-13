Российского вымогателя экстрадировали из Таиланда

По данным следствия, в 2024—2025 годах фигурант и его сообщники требовали крупную сумму у владельца компании по продаже автомобилей. Шантажисты угрожали обнародовать внутреннюю информацию о работе фирмы, что могло разрушить репутацию бизнеса и ударить по финансам.