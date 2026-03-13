Ричмонд
Беспилотники ВСУ атаковали Кирово-Чепецк, пострадавших нет

Киевский режим пытается нанести удар вглубь РФ, но безрезультатно.

Источник: Комсомольская правда

Кирово-Чепецк атаковали украинские БПЛА, пострадавших нет. Об этом в своём канале MAX сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«Сегодня утром была предпринята атака беспилотными летательными аппаратами на Кирово-Чепецк. Жертв и пострадавших в результате прилётов нет», — резюмировал чиновник у себя в блоге.

Глава региона заявил, что оперативные службы продолжают работу, ситуация под контролем. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие. В детских садах и школах безопасность обеспечена, педагоги прошли тренировки. Занятия для детей будут проходить по расписанию.

Напомним, киевский режим пытается атаковать территории России. Причем целями для своих ударов он выбирает гражданские объекты. Российские системы ПВО успешно справляются с атаками и сбивают все воздушные цели еще на подлете. Ранее KP.RU сообщил, что за ночь на 13 марта российские системы ПВО уничтожили 176 дронов ВСУ над разными регионами России.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
