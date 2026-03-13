Под Воронежем 50-летняя велосипедистка попала под колеса иномарки

Накануне, около 17:40, в Бутурлиновка на улице Полякова произошла авария, в которой пострадала 50-летняя местная жительница. По предварительным данным Госавтоинспекции, женщина, двигаясь на велосипеде по правой обочине в районе дома № 66, начала поворот налево, не убедившись в безопасности маневра. Это привело к столкновению с автомобилем «Фольксваген», который следовал в попутном направлении под управлением 49-летней горожанки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 13 марта.
В результате удара велосипедистка получила телесные повреждения различной степени тяжести. Ее доставили в больницу.
— В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины случившегося, — добавили в ведомстве.
Кстати, по данным МВД, за сутки в Воронежской области зарегистрировали 97 ДТП. Из них в областном центре — 59, на федеральных трассах — 7, в районах области — 31. В четырех ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека.