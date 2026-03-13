В Эвенкии нашли тела мужчины и его 4-летнего сына, уехавших в тайгу

Как рассказали в ведомстве, 7 марта мужчина вместе с ребёнком выехал в тайгу на автомобиле с прицепом, в котором находился снегоход. Они направлялись в сторону посёлка Эконда. В условленное время отец с сыном не вернулись. 11 марта работодатель пропавшего обратился в полицию.