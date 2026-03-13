В Эвенкии нашли тела мужчины и его 4-летнего сына, уехавших в тайгу

В 50 километрах от посёлка Тура в Эвенкии были найдены тела 51-летнего мужчины и его 4-летнего сына. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
Как рассказали в ведомстве, 7 марта мужчина вместе с ребёнком выехал в тайгу на автомобиле с прицепом, в котором находился снегоход. Они направлялись в сторону посёлка Эконда. В условленное время отец с сыном не вернулись. 11 марта работодатель пропавшего обратился в полицию.
Во время поисковых мероприятий обнаружены тела погибших, а также автомобиль и снегоход. Назначены судебные экспертизы для установления точной причины смерти. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
