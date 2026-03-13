Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осужденного жителя Хакасии подозревают в экстремизме

Пенсионер из Черногорска склонял сокамерников к участию в запрещенной организации.

Источник: Комсомольская правда

Осужденного жителя Хакасии подозревают в участии в экстремистской организации. Интересно, что гражданин знает о запрете деятельности этой организации на всей территории России, более того, он осужден за аналогичные преступления, но это его не останавливает.

Как рассказали в региональном следкоме, отбывая наказание в исправительном центре, в период с ноября 2025 по февраль 2026 года он продолжал вести беседу с другими осужденными, вовлекая новых участников.

Экстремисту-рецидивисту 61 год. Новое уголовное дело заведено на основании материалов УФСБ России по Республике Хакасия и УФСИН России по Республике Хакасия.