Осужденного жителя Хакасии подозревают в экстремизме

Осужденного жителя Хакасии подозревают в участии в экстремистской организации. Интересно, что гражданин знает о запрете деятельности этой организации на всей территории России, более того, он осужден за аналогичные преступления, но это его не останавливает.
Как рассказали в региональном следкоме, отбывая наказание в исправительном центре, в период с ноября 2025 по февраль 2026 года он продолжал вести беседу с другими осужденными, вовлекая новых участников.
Экстремисту-рецидивисту 61 год. Новое уголовное дело заведено на основании материалов УФСБ России по Республике Хакасия и УФСИН России по Республике Хакасия.