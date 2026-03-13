В Иркутске юриста отправили под домашний арест после нападения на следователей

В Иркутске суд избрал меру пресечения правозащитнику, которого подозревают в нападении на следователей. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, ему вменили два эпизода применения насилия к представителям власти.
Напомним, по версии следствия, 10 марта 2026 года в кабинете следственного отдела по Кировскому району он напал на следователя. Еще один случай произошел в январе — в здании суда мужчина применил насилие к заместителю руководителя следственного отдела по Иркутскому району.
Ранее юриста задержали в порядке статьи 91 УПК. Следователи планировали отправить его в СИЗО, но суд избрал другую меру — домашний арест до 1 мая включительно. Однако постановление пока не вступило в силу, а значит, его можно обжаловать.
