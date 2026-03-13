В Омской области обезвредили опасную банду политителей

Следствие выяснило, что в декабре 2022 года, 32-летний житель тары, до этого уже неоднократно судимый, организовал группировку, в состав которой, помимо него, вошли два его брата, 20 и 25 лет, и их знакомый 33-летний мужчина. Для совершения преступлений они использовали конспирацию, авто, а также имели холодное и огнестрельное оружие.