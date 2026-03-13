В Омской области обезвредили опасную банду политителей

СУ СК России по Омской области сообщает о вынесении обвинительного приговора в отношении преступной группировки, занимавшейся похищением людей, вымогательствами, разбойными нападениями и другими преступлениями. Фигурантами уголовных дел стали четыре мужчины из Тары.
Преступников признали виновными в вымогательстве чужого имущества, разбойных нападениях, краже, угоне, похищении и покушении на убийство человека. Они совершали вышеперечисленные злодеяния на территориях Тарского и Знаменского районов.
Следствие выяснило, что в декабре 2022 года, 32-летний житель тары, до этого уже неоднократно судимый, организовал группировку, в состав которой, помимо него, вошли два его брата, 20 и 25 лет, и их знакомый 33-летний мужчина. Для совершения преступлений они использовали конспирацию, авто, а также имели холодное и огнестрельное оружие.
За год с момента создания ими банды, они совершили в общей сложности более 18 преступлений. Помимо этого, установили причастность одного из мужчин к обороту наркотиков.
Главным их злодеянием стало похищение 15-летнего воспитанника детского дома. Договорившись с ним о встрече, мужчины закинули его в автомобиль и увезли в частный дом, где под угрозой пыток требовали деньги и информацию для совершения дальнейших злодеяний, в том числе в отношении других несовершеннолетних.
Банда ворвалась в дом одного из потерпевших и под угрозами вынудили его выдать им деньги на общую сумму 393 тысячи рублей. В феврале 2023 года злоумышленники напали на одного из местных жителей, угнав у него авто и причинив ущерба на 200 тысяч рублей.
За время деятельности банды, мужчины похитили средств и имущества на сумму более 1,2 миллиона рублей.
Узнав в марте 2023 года, что брат одного из потерпевших собирается сообщить о них в полицию, мужчина явился в гараж, намереваясь устранить свидетеля, ударил его по голове стеклянной бутылкой, а затем топором. Однако мужчина выжил благодаря своевременной медицинской помощи.
В ходе обыска у бандитов изъяли вещественные доказательства, в числе которых охотничье ружье, а наиболее активных участников группировки заключили под стражу.
Организатору суд назначил 14 лет лишения свободы в колонии особого режима, а его подельникам от 7 до 9,6 лет в колонии строгого режима.
