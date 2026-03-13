Фонд помощи детям-инвалидам взыскал в Волгограде с чиновников 14 млн рублей

Однако ГКУ ЦСЗН по Краснооктябрьскому району уведомило фонд о том, что решение о предоставлении субсидии за октябрь-декабрь 2024 года не было принято в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств. С таким решением в организации не согласились, посчитав, что в действиях чиновников имеются признаки недобросовестного поведения, направленного на уклонение от исполнения требований.