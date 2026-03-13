Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Звенигороде спасатели обнаружили тело второго погибшего ребенка

В Звенигороде спасатели обнаружили тело второго ребенка из троих пропавших 7 марта школьников. Поисковая операция на Москве-реке продолжается. В Звенигороде обнаружили тело второго погибшего ребенка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В ходе поисковых работ в подмосковном Звенигороде водолазы обнаружили тело второго из троих детей, пропавших 7 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В Звенигороде в результате поисков детей водолазы обнаружили второе тело погибшего», — подтвердили в ведомстве.

Масштабная поисковая операция развернулась в Звенигороде после пропажи школьников. 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков, гулявшие по микрорайону Восточный, перестали выходить на связь. По данным следствия, в день исчезновения несовершеннолетние находились вблизи Москвы-реки, после чего их мобильные телефоны стали недоступны. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры взяли под контроль ход расследования уголовного дела.

Поисковые мероприятия продолжаются.