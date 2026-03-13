В Звенигороде спасатели обнаружили тело второго погибшего ребенка

Масштабная поисковая операция развернулась в Звенигороде после пропажи школьников. 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков, гулявшие по микрорайону Восточный, перестали выходить на связь. По данным следствия, в день исчезновения несовершеннолетние находились вблизи Москвы-реки, после чего их мобильные телефоны стали недоступны. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры взяли под контроль ход расследования уголовного дела.