В Тольятти директора завода осудили за гибель сотрудника на производстве

В Тольятти суд признал руководителя завода виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти вынесли приговор директору завода после смерти рабочего. Руководитель допустил людей к опасным задачам без обучения технике безопасности, что привело к трагедии на погрузочной площадке. Об этом сообщили в Самарском областном суде.

«Директор предприятия нарушил инструкции по охране труда. Из-за отсутствия контроля грузовик задел бетонные лестничные марши, которые упали на стропальщика. От полученных травм житель региона скончался на месте», — говорится в сообщении.

Сам руководитель завода вину не признал и пытался переложить ответственность на водителя машины. Суд назначил жителю Тольятти два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Сейчас приговор еще не вступил в законную силу.