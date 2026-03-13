Ричмонд
Под Самарой задержали 13 мигрантов без документов с помощью беспилотника

Беспилотник помог задержать мигранта, ползком сбегавшего от полиции в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Кинельском районе Самарской области провели рейд в тепличном комплексе. Сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии проверили документы у 30 работников. Выяснилось, что 13 из ни являлись иностранцами и трудились без разрешительных документов.

«Один из нарушителей попытался скрыться и уползал по заснеженному полю. Однако его заметили благодаря беспилотнику, оператор передал координаты коллегам, и мужчину задержали», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Сейчас ведется работа по установлению и привлечению к ответственности их работодателя. После установления местонахождения он тоже будет привлечен к административной ответственности.