Замерзшие тела мужчины и мальчика обнаружены на севере Красноярского края

В Эвенкии найдены тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына. Они обнаружены в лесу. Следов нападения диких животных не зафиксировано. По предварительной версии, отец и сын умерли от холода, сообщили в главке СК РФ по Красноярскому краю.
Волонтеры и полицейские обнаружили мертвых мужчину и мальчика 12 марта в полусотне километров от поселка Тура. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены судебные экспертизы.
По данным следствия, 7 марта житель Эвенкии с сыном выехал в тайгу на автомобиле, в прицепе которого находился снегоход. Поскольку в условленный срок отец и сын не вернулись, их знакомый 11 марта обратился в полицию. Тела нашли в ходе поисковой операции.
Сыщики полагают, что мужчина и мальчик ехали в охотничью избушку. Оставив автомобиль, они пересели на снегоход и добрались до места назначения. Оттуда они направились в другую избушку, но не доехали до нее. Бросив снегоход на полпути, отец с сыном пытались вернуться в первую избу, но это им не удалось.