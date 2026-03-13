Красноярский вредитель царапал мешавшие пробежке автомобили

Красноярская полиция вычислила, наконец, и задержала мужчину, который подозревается в серийном повреждении автомобилей в Советском районе.
С января по март 2026 года в полицию поступило девять сообщений от жителей микрорайона «Северный». Потерпевшие сообщали: кто-то царапает их машины, протыкает колеса. Автомобили все припаркованы во дворах.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личность вредителя была установлена: это 43-летний местный житель. За что он кошмарил автовладельцев? По его словам, он царапал только те машины, которые мешали ему на пробежке. Вину признал полностью. Идет проверка, по всей вероятности будет заведено уголовное дело.