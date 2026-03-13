Красноярский вредитель царапал мешавшие пробежке автомобили

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность вредителя была установлена: это 43-летний местный житель. За что он кошмарил автовладельцев? По его словам, он царапал только те машины, которые мешали ему на пробежке. Вину признал полностью. Идет проверка, по всей вероятности будет заведено уголовное дело.