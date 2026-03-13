«Хочу докопаться до вас»: парень нанес случайному прохожему 11 ударов ножом

В комитете судебных экспертиз также сообщили, что молодому человеку, который напал на семью, была проведена судебная психиатрическая экспертиза. Специалисты установили, что в момент совершения противоправных действий он страдал психическим расстройством, вызванным употреблением алкоголя, но мог сознавать значение и опасность своих действий и руководить ими, отметили в ГКСЭ.