«Хочу докопаться до вас»: парень нанес случайному прохожему 11 ударов ножом

Инцидент произошел в новогоднюю ночь, однако обстоятельства и детали преступления стали известны только сейчас, когда уголовное расследование завершено, а дело направлено в суд.
Согласно материалам дела, 48-летний мужчина вместе со своей семьей гулял в центре Климовичей, когда к ним подбежал агрессивный незнакомец. Следствие выяснило, что парень обратился к гуляющим со словами: «Мне нужны приключения, я хочу докопаться до вас».
Житель райцентра пытался защитить себя и семью от нападавшего, но тот в какой-то момент достал нож и нанес мужчине несколько ударов. Находившимся рядом женщинам удалось отбиться от нападавшего, вызвать скорую помощь и милицию.
Злоумышленника задержали на месте. Им оказался 20-летний рабочий из Могилева. В момент совершения беспричинного нападения на семью он был в состоянии алкогольного опьянения.
По информации ГКСЭ, судмедэксперты установили на теле и голове пострадавшего мужчины 11 колото-резаных ран, в том числе оказались задеты внутренние органы.
«Установлено наличие на теле потерпевшего одиннадцати колото-резаных ран, в том числе сквозной на щеке и одного проникающего ранения живота с повреждением внутренних органов», — говорится в сообщении ГКСЭ.
Такие телесные повреждения относятся к категории тяжких.
В комитете судебных экспертиз также сообщили, что молодому человеку, который напал на семью, была проведена судебная психиатрическая экспертиза. Специалисты установили, что в момент совершения противоправных действий он страдал психическим расстройством, вызванным употреблением алкоголя, но мог сознавать значение и опасность своих действий и руководить ими, отметили в ГКСЭ.
В настоящее время расследование по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений в отношении молодого человека направлено в суд.