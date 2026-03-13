Ричмонд
Жительницу Урала отправили в колонию за долги по алиментам на шестерых детей

На Урале 41-летнюю жительницу Новой Ляли отправили в колонию за накопившиеся немалые долги по алиментам, которые она не платила своим трем дочкам и трем сыновьям.

Как установил суд, в июне 2022 года женщина была ограничена в родительских правах и обязана судом выплачивать средства на содержание шестерых детей — половину заработка ежемесячно, начиная с июля и до совершеннолетия каждого из них.

Горе-мать уклонялась от исполнения своего долга. В 2023 году ее привлекли к административной ответственности и наказали 80 часами обязательных работ (она ее, кстати, не отбыла), но это никак на нее не повлияло.

«Общая же сумма долга по алиментам на момент рассмотрения дела достигла внушительной цифры — более одного миллиона 52 тысяч рублей», — констатирует официальный канал судов Свердловской области.

Суд признал многодетную мать виновной по статье 157 УК РФ.

«Путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по приговору Верхотурского районного суда от августа 2025 года, окончательный срок лишения свободы для нее составил семь месяцев в исправительной колонии общего режима», — рассказали в инстанции.

Приговор остался неизменным и после апелляции.