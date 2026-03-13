В Воронеже задержали пособника телефонных киберпреступников

Молодой человек взял на себя роль технического администратора, установил и бесперебойно обслуживал VoIP-GSM-шлюзы. Это оборудование преобразует интернет-сигнал в сотовый, благодаря чему звонки из-за рубежа или через скрытые IP-протоколы отображались у жертв как обычные российские мобильные номера. Чтобы окончательно запутать следы, «системщик» использовал VPN-сервисы, которые маскировали реальное местоположение кураторов схемы.