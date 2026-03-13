В Воронеже задержали пособника телефонных киберпреступников

Воронежские силовики из МВД и ФСБ пресекли деятельность подпольной автоматической телефонной станции, которая обеспечивала работу международного канала связи для телефонных аферистов. В собственной квартире 23-летний местный житель развернул целую серверную, позволявшую преступникам оставаться невидимыми для правоохранительных органов и систем безопасности операторов. Об этом в региональном ГУ МВД сообщили утром 13 марта.
Молодой человек взял на себя роль технического администратора, установил и бесперебойно обслуживал VoIP-GSM-шлюзы. Это оборудование преобразует интернет-сигнал в сотовый, благодаря чему звонки из-за рубежа или через скрытые IP-протоколы отображались у жертв как обычные российские мобильные номера. Чтобы окончательно запутать следы, «системщик» использовал VPN-сервисы, которые маскировали реальное местоположение кураторов схемы.
Работа этой «домашней АТС» была направлена на жителей Поволжья — от действий мошенников пострадали люди в Тольятти, Нижнем Новгороде и Сызрани. При обыске оперативники изъяли весь массив спецтехники, а в отношении воронежца возбудили дело по статье 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).
Задержанный уже был под следствием за аналогичное преступление, поэтому на время нового разбирательства его отправили в СИЗО.