Мурманчанин до смерти избил двух мужчин во время ссоры в Купчино

В полицию обратился местный житель, который вернулся домой в квартиру на Пловдивской улице и нашел мертвыми своих 37-летнего брата и 57-летнего дядю. Все вокруг было в крови. Полицейские немедленно начали розыск и уже на следующее утро задержали подозреваемого в квартире на Товарищеском проспекте. Им оказался 31-летний житель Мурманской области.