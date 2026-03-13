Мурманчанин до смерти избил двух мужчин во время ссоры в Купчино

Приезжего из Мурманска задержали за жестокое убийство двух мужчин в Купчино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В полицию обратился местный житель, который вернулся домой в квартиру на Пловдивской улице и нашел мертвыми своих 37-летнего брата и 57-летнего дядю. Все вокруг было в крови. Полицейские немедленно начали розыск и уже на следующее утро задержали подозреваемого в квартире на Товарищеском проспекте. Им оказался 31-летний житель Мурманской области.
— По оперативным данным, в день убийства подозреваемый был в гостях у потерпевших. Между мужчинами вспыхнул словесный конфликт. Гость пустил в ход кулаки и жестоко избил обоих хозяев. От полученных травм они скончались на месте. После расправы северянин скрылся, — сообщили в полиции.
Оказалось, подозреваемый ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».