«Башавтотранс» получит 83 новых автобуса по нацпроекту

В 2026 году автопарк «Башавтотранса» пополнится 83 новыми автобусами. Об этом на расширенной коллегии минтранса сообщил вице-премьер правительства Рустем Газизов. Технику закупят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам Газизова, одна из ключевых целей программы — к 2030 году довести долю транспорта с нормативным сроком эксплуатации до 85 процентов.