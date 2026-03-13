«Башавтотранс» получит 83 новых автобуса по нацпроекту

В 2026 году автопарк «Башавтотранса» пополнится 83 новыми автобусами. Об этом на расширенной коллегии минтранса сообщил вице-премьер правительства Рустем Газизов. Технику закупят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам Газизова, одна из ключевых целей программы — к 2030 году довести долю транспорта с нормативным сроком эксплуатации до 85 процентов.
Последнее крупное обновление для госперевозчика проводили в августе 2024 года. Тогда перед 450-летием Уфы «Башавтотранс» получил 88 автобусов марки «НефАЗ». Нынешняя закупка станет первой после полуторагодового перерыва.
