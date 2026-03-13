Ричмонд
В Ленобласти готовы 343 пункта размещения для эвакуации людей из зоны затоплений

Власти 47 региона и спасатели МЧС готовятся к возможным последствиям паводка.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ленобласти подготовили 343 пункта для временного размещения людей из поселений, которым грозит затопление при паводке. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на правительство 47 региона и губернатора Александра Дрозденко. В частности, спасатели МЧС отчитались, что у них есть более 2,1 тысячи единиц техники и 128 плавсредств и 14 вертолетов для помощи в ликвидации последствий половодья. Всего за безопасностью людей и мониторингом ситуации следит группировка, в составе которой 8,6 тысячи специалистов.

— Людей готовы разместить 343 пункта. В них может поместиться более 102 тысячи человек. Кроме того, на шести участках рек, где традиционно образуются ледовые заторы, планируют провести взрывные работы: это реки Сясь, Свирь, Паша и Оять, — передает издание.

За уровнем воды будет следить 30 автоматических датчик и эксперты на 34 гидрологических постах.

