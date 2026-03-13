В Ленобласти готовы 343 пункта размещения для эвакуации людей из зоны затоплений

Власти Ленобласти подготовили 343 пункта для временного размещения людей из поселений, которым грозит затопление при паводке. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на правительство 47 региона и губернатора Александра Дрозденко. В частности, спасатели МЧС отчитались, что у них есть более 2,1 тысячи единиц техники и 128 плавсредств и 14 вертолетов для помощи в ликвидации последствий половодья. Всего за безопасностью людей и мониторингом ситуации следит группировка, в составе которой 8,6 тысячи специалистов.