Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек погибли от отравления газом в Пензенской области

Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области. Трагедия произошла в жилом доме в Мокшанском районе. Власти окажут помощь семьям погибших.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Пензенской области в результате отравления угарным газом погибли семь человек. Трагедия произошла в жилом многоквартирном доме в деревне Заречная Мокшанского района, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Семь человек погибли от отравления газом. Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия», — заявили в надзорном ведомстве.

Как сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко, по предварительной информации, причиной гибели людей стал неисправный дымоход. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поручил профильным ведомствам оказать родственникам необходимую поддержку и материальную помощь.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, детей среди погибших нет.