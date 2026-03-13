Семь человек погибли от отравления газом в Пензенской области

В Пензенской области в результате отравления угарным газом погибли семь человек. Трагедия произошла в жилом многоквартирном доме в деревне Заречная Мокшанского района, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Семь человек погибли от отравления газом. Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия», — заявили в надзорном ведомстве.
Как сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко, по предварительной информации, причиной гибели людей стал неисправный дымоход. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поручил профильным ведомствам оказать родственникам необходимую поддержку и материальную помощь.
Как уточняет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, детей среди погибших нет.