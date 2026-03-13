В челябинском селе сгорел пассажирский автобус, водитель получил ожоги

Инцидент произошёл утром 13 марта около 09:17 в селе Уйское на улице Победы у дома № 12. Загорелся автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Ларино — Уйское». По предварительной версии, водитель остановился, чтобы пропустить встречный транспорт, после этого случилось самопроизвольное возгорание.