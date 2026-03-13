Ричмонд
В челябинском селе сгорел пассажирский автобус, водитель получил ожоги

В салоне в момент происшествия было 23 пассажира.

Источник: ГАИ Челябинской области

Пассажирский автобус выгорел дотла на трассе в Челябинской области, водитель пострадал, пытаясь потушить возгорание. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошёл утром 13 марта около 09:17 в селе Уйское на улице Победы у дома № 12. Загорелся автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Ларино — Уйское». По предварительной версии, водитель остановился, чтобы пропустить встречный транспорт, после этого случилось самопроизвольное возгорание.

В момент происшествия в салоне находились 23 пассажира, никто из них не пострадал. Водитель, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, получил ожог руки и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.