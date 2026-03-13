Пассажирка легковушки погибла после лобового ДТП в Сосновском районе

В Сосновском районе Челябинской области 29-летний водитель на Toyota RAV4 вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Datsun Ondo под управлением 52-летнего водителя. В результате лобового столкновения погибла 44-летняя пассажирка Datsun, оба водителя получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.