Жителю Калининградской области грозит срок за «террористический» комментарий

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники территориального органа безопасности задокументировали и пресекли противоправную деятельность. Мужчина разместил в одном из Telegram-каналов комментарий, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности. За совершение этого преступления ему грозит до семи лет лишения свободы.