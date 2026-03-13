Ричмонд
Жителю Калининградской области грозит срок за «террористический» комментарий

За совершение этого преступления ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении гражданина РФ 1980 года рождения. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники территориального органа безопасности задокументировали и пресекли противоправную деятельность. Мужчина разместил в одном из Telegram-каналов комментарий, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности. За совершение этого преступления ему грозит до семи лет лишения свободы.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности», — добавили в пресс-службе.

Видео: УФСБ России по Калининградской области.