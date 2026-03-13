Ричмонд
Псевдоним не помог: ФСБ вычислила и задержала жителя Геленджика, призывавшего к терроризму в Telegram

ФСБ задержала жителя Геленджика за оправдание терроризма в Telegram.

Источник: УФСБ России по Краснодарскому краю

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность 53-летнего жителя Геленджика. Мужчину обвиняют в публикации публичных призывов к терроризму и оправдании террористической деятельности в интернете.

Следствием установлено, что фигурант использовал в мессенджере Telegram анонимный аккаунт под псевдонимом. В одном из групповых чатов он размещал комментарии, в которых активно призывал к совершению террористических актов в отношении военнослужащих Российской Федерации. Кроме того, в своих сообщениях мужчина выступал с оправданием действий украинского режима.

Несмотря на использование ника, оперативникам удалось установить личность автора сообщений. В отношении жителя курорта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Согласно законодательству, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.