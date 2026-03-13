Псевдоним не помог: ФСБ вычислила и задержала жителя Геленджика, призывавшего к терроризму в Telegram

Следствием установлено, что фигурант использовал в мессенджере Telegram анонимный аккаунт под псевдонимом. В одном из групповых чатов он размещал комментарии, в которых активно призывал к совершению террористических актов в отношении военнослужащих Российской Федерации. Кроме того, в своих сообщениях мужчина выступал с оправданием действий украинского режима.