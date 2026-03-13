В Екатеринбурге двух охранников обвиняют в смертельном избиении покупателя

В Екатеринбурге будут судить двух сотрудников частной охранной организации, обвиняемых в смертельном избиении покупателя в магазине. Как сообщает следствие, трагедия произошла 7 ноября 2025 года. Обоих мужчин вызвали в магазин крупной торговой сети на улице Пехотинцев. Причиной стало поведение покупателя.
— В торговом зале обвиняемые, превышая полномочия, надели на правую ногу потерпевшего одно кольцо наручника, второе кольцо пристегнули к металлическому ограждению, находящемуся на полу, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Мужчина не сопротивлялся. Частные охранники нанесли ему множество ударов руками и ногами в жизненно важные органы. Как позже покажут результаты судмедэкспертизы, покупатель получил травмы шеи и головы, а также переломы ребер.
— От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через небольшой промежуток времени, — отметили в прокуратуре.
Обоих сотрудников ЧОО обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и по части 2 статьи 203 УК РФ «совершение работником ЧОО, выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия, с использованием специальных средств, повлекшее тяжкие последствия».
Уголовное дело будут рассматривать в Железнодорожном районном суде.