В НСО вынесли приговор водителю, сбившему насмерть троих рабочих

Как установил суд, подсудимый двигался в условиях дождя и проведения дорожных работ. «Не выбрав безопасную скорость, не учтя дорожные и погодные условия, а также временные дорожные знаки, водитель при торможении допустил занос автомобиля, потерял управление, совершил столкновение с дорожным автомобилем “Чанган” и наезд на трёх рабочих, выполнявших ремонт дороги», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Все трое скончались на месте.