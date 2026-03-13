В НСО вынесли приговор водителю, сбившему насмерть троих рабочих

Коченёвский районный суд вынес приговор водителю грузового тягача «SHACMAN», по вине которого в сентябре 2025 года погибли трое дорожных рабочих. Трагедия произошла днём 11 сентября на трассе Р-254 «Иртыш».
Как установил суд, подсудимый двигался в условиях дождя и проведения дорожных работ. «Не выбрав безопасную скорость, не учтя дорожные и погодные условия, а также временные дорожные знаки, водитель при торможении допустил занос автомобиля, потерял управление, совершил столкновение с дорожным автомобилем “Чанган” и наезд на трёх рабочих, выполнявших ремонт дороги», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Все трое скончались на месте.
Водитель признал вину, раскаялся и сам вызвал экстренные службы. Он также возместил причинённый ущерб. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении и лишил права управлять транспортом на два года.