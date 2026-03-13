Прокуратура потребовала взыскать с самарских обнальщиков более 500 млн рублей

Напомним, ранее приговором суда два лидера и четыре участника ОПС были признаны виновными в создании преступного сообщества и в участии в нем. С января 2015 по август 2019 года они вывели из-под налогового контроля страны и обналичили более 22 миллиардов рублей. В январе 2024 года им назначили сроки от 7 до 20 лет лишения свободы. В сентябре 2025-го одному из лидеров срок сократили на три месяца в связи с истечением срока давности.