Прокуратура потребовала взыскать с самарских обнальщиков более 500 млн рублей

На осужденных за вывод 22 млрд рублей за границу обнальщиков подали иск.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Самарской области направила в Ленинский районный суд иск взыскании с шести участников преступного сообщества 503,6 миллиона рублей. Ответчиками выступят два лидера и четыре участника группировки.

Суд уже принял иск и наложил арест на имущество фигурантов. Предварительное заседание назначено на 6 апреля.

Напомним, ранее приговором суда два лидера и четыре участника ОПС были признаны виновными в создании преступного сообщества и в участии в нем. С января 2015 по август 2019 года они вывели из-под налогового контроля страны и обналичили более 22 миллиардов рублей. В январе 2024 года им назначили сроки от 7 до 20 лет лишения свободы. В сентябре 2025-го одному из лидеров срок сократили на три месяца в связи с истечением срока давности.