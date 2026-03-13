Глава СКР запросил доклад о пожаре в школе Эхирит-Булагатского района

Ночью 12 марта в деревне Серафимовск Эхирит-Булагатского района полностью сгорело здание школы, построенной в 1987 году. Как ранее сообщала КП-Иркутск, на месте работали 35 спасателей и 11 единиц техники. Работу осложнял сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Предварительная причина пожара — короткое замыкание силового кабеля. К счастью, никто не погиб и не пострадал.