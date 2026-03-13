Глава СКР запросил доклад о пожаре в школе Эхирит-Булагатского района

Ночью 12 марта в деревне Серафимовск Эхирит-Булагатского района полностью сгорело здание школы, построенной в 1987 году. Как ранее сообщала КП-Иркутск, на месте работали 35 спасателей и 11 единиц техники. Работу осложнял сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Предварительная причина пожара — короткое замыкание силового кабеля. К счастью, никто не погиб и не пострадал.
В школе учились 67 детей: 24 в начальных классах, 35 в среднем звене и 8 старшеклассников. Сейчас учебный процесс временно организовали дистанционно. С 16 марта учеников начнут подвозить школьными автобусами в ближайшее образовательное учреждение. Власти решают вопросы с транспортом и питанием.
Следователи завели уголовное дело по статье о халатности. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю иркутского управления доложить о ходе расследования и всех обстоятельствах произошедшего.
