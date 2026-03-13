В Прикамье после серии обрушений крыш возбудили три уголовных дела

Следователи СК России по Пермскому краю инициировали уголовное преследование по фактам обрушения кровель в трёх муниципалитетах региона. Инциденты произошли в течение двух дней, сообщили в краевом следкоме.
12 марта в селе Черновское Большесосновского округа рухнула скатная крыша двухэтажного жилого дома на улице 1 Мая. Пострадавших нет. По предварительным данным, кровля не выдержала тяжести снега из-за ветхости конструкций. Капремонт крыши был запланирован ещё на 2024 год, однако его перенесли на более поздний срок. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Следующее обрушение произошло ночью 13 марта в Александровске на улице Кирова. Как и в первом случае, причиной называют скопившиеся снежные массы, пострадавших нет. Уголовное дело квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Также 13 марта обвалилась кровля в доме на улице Нефтяников в Индустриальном районе Перми. Предварительно, обошлось без жертв. Следователи также возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.
В рамках расследования специалисты установят, кто именно отвечал за содержание и ремонт этих домов, а также дадут оценку их действиям.