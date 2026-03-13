В Прикамье после серии обрушений крыш возбудили три уголовных дела

12 марта в селе Черновское Большесосновского округа рухнула скатная крыша двухэтажного жилого дома на улице 1 Мая. Пострадавших нет. По предварительным данным, кровля не выдержала тяжести снега из-за ветхости конструкций. Капремонт крыши был запланирован ещё на 2024 год, однако его перенесли на более поздний срок. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).