При пожаре под Воронежем пострадали 54-летняя женщина и 56-летний мужчина

На улице Первомайской в хуторе Дядин Богучарского района накануне произошел пожар, в результате которого двое местных жителей — 56-летний мужчина и 54-летняя женщина — оказались на больничной койке. С травмами различной степени тяжести их экстренно доставили в Богучарскую центральную РБ. Огонь полностью уничтожил частный жилой дом. Информацией поделилась пресс-служба регионального ГУ МЧС 12 марта.