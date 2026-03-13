При пожаре под Воронежем пострадали 54-летняя женщина и 56-летний мужчина

На улице Первомайской в хуторе Дядин Богучарского района накануне произошел пожар, в результате которого двое местных жителей — 56-летний мужчина и 54-летняя женщина — оказались на больничной койке. С травмами различной степени тяжести их экстренно доставили в Богучарскую центральную РБ. Огонь полностью уничтожил частный жилой дом. Информацией поделилась пресс-служба регионального ГУ МЧС 12 марта.
По данным ведомства, сообщение о возгорании дома площадью 64 квадратных метров поступило на пульт дежурного МЧС в 14:54. К моменту прибытия первых подразделений пламя уже охватило все строение.
Борьба с огнем продолжалась более получаса. Открытое горение удалось ликвидировать к 15:30. В тушении были задействованы 10 спасателей и три спецмашины.