Мусоровоз столкнулся со снегоуборочной машиной в Новосибирске

Днем 13 марта на улице Большевистской в Новосибирске произошло столкновение мусоровоза со снегоуборочной машиной. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения».
По предварительным данным, водитель мусоровоза при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество снегоуборочной технике. Авария произошла на одной из самых загруженных магистралей города, что осложнило движение транспорта.
В ГКУ НСО ЦОДД призвали водителей быть предельно внимательными за рулем. В учреждении подчеркнули, что дорога является зоной повышенной опасности, и посоветовали не терять концентрацию вне зависимости от скорости потока.